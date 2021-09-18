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Ингулец --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Рух --
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Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
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Теперь не самый богатый. Кто еще зарабатывает как Месси, и почему уходит Мбаппе

Сергей Шаховец
18 сентября, 12:40
Новичок французского гранда оказался не самым высокооплачиваемым игроком в ПСЖ. А вот французский бомбардир парижского клуба получает вдвое меньше партнеров по атаке

Лионель Месси и Неймар / Фото: Reuters

Как только Лионель Месси стал игроком Пари-Сен-Жермена, многих интересовала зарплата аргентинского бомбардира. Французскому изданию L’Équipe стали известны финансовые подробности контракта Лионеля, а также сколько зарабатывает Неймар и Мбаппе.

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Итак, согласно расследованию журналистов, аргентинец получит 110 миллионов евро за три сезона выступлений в составе ПСЖ. Напомним, что Месси подписал двухлетний контракт с опцией продления еще на сезон.

Барселона должна Месси еще 39 миллионов евро / Фото: Reuters

Огромные деньги будут распределены следующим образом: 30 млн Лионель получит за первый год пребывания в парижском клубе, и по 40 млн в два следующих. Также источник подтвердил, что в контракте Месси не прописан трансферный бонус.

Лионель Месси и Нассер Аль-Хелаифи во время презентации игрока / Фото: REUTERS

Зарплата аргентинца в ПСЖ полностью идентична той, которую он получал бы в Барселоне, когда согласился на снижение заработной платы на 50 процентов.

Кроме того, французское издание сообщает, что у Неймара контракт идентичен соглашению Месси. Новое соглашение на улучшенных условиях бразилец подписал в начале года.

Фанаты едва не затоптали Неймара. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

А вот у еще одной звезды ПСЖ Килиана Мбаппе зарплата значительно уступает его партнерам по атаке. 22-летний футболист получает всего 12 млн евро в год. Теперь понятно, почему французский нападающий мечтает покинуть парижский клуб и перейти в мадридский Реал.

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

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