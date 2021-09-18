Теперь не самый богатый. Кто еще зарабатывает как Месси, и почему уходит Мбаппе

Лионель Месси и Неймар / Фото: Reuters
Как только Лионель Месси стал игроком Пари-Сен-Жермена, многих интересовала зарплата аргентинского бомбардира. Французскому изданию L’Équipe стали известны финансовые подробности контракта Лионеля, а также сколько зарабатывает Неймар и Мбаппе.
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Итак, согласно расследованию журналистов, аргентинец получит 110 миллионов евро за три сезона выступлений в составе ПСЖ. Напомним, что Месси подписал двухлетний контракт с опцией продления еще на сезон.
Огромные деньги будут распределены следующим образом: 30 млн Лионель получит за первый год пребывания в парижском клубе, и по 40 млн в два следующих. Также источник подтвердил, что в контракте Месси не прописан трансферный бонус.
Зарплата аргентинца в ПСЖ полностью идентична той, которую он получал бы в Барселоне, когда согласился на снижение заработной платы на 50 процентов.
Кроме того, французское издание сообщает, что у Неймара контракт идентичен соглашению Месси. Новое соглашение на улучшенных условиях бразилец подписал в начале года.
А вот у еще одной звезды ПСЖ Килиана Мбаппе зарплата значительно уступает его партнерам по атаке. 22-летний футболист получает всего 12 млн евро в год. Теперь понятно, почему французский нападающий мечтает покинуть парижский клуб и перейти в мадридский Реал.
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