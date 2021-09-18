Тепер не найбагатший. Хто ще заробляє як Мессі, і чому йде Мбаппе

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Як тільки Ліонель Мессі став гравцем Парі-Сен-Жермена, багатьох цікавила зарплата аргентинського бомбардира. Французькому виданню L'Équipe стали відомі фінансові подробиці контракту Ліонеля, а також скільки заробляє Неймар і Мбаппе.

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Отже, згідно з розслідуванням журналістів, аргентинець отримає 110 мільйонів євро за три сезони виступів у складі ПСЖ. Нагадаємо, що Мессі підписав дворічний контракт з опцією продовження ще на сезон.

Барселона винна Мессі ще 39 мільйонів євро / Фото: Reuters

Величезні гроші будуть розподілені наступним чином: 30 млн Ліонель отримає за перший рік перебування в паризькому клубі, і по 40 млн за два наступних. Також джерело підтвердило, що в контракті Мессі не прописаний трансферний бонус.

Ліонель Мессі і Нассер Аль-Хелаїфі під час презентації гравця / Фото: REUTERS

Зарплата аргентинця в ПСЖ повністю ідентична тій, яку він отримував би в Барселоні, коли погодився на зниження заробітної плати на 50 відсотків.

Крім того, французьке видання повідомляє, що у Неймара контракт ідентичний угодою Мессі. Нову угоду на покращених умовах бразилець підписав на початку року.

Фанати ледь не затоптали Неймара. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

А ось у ще однієї зірки ПСЖ Киліана Мбаппе зарплата значно поступається його партнерам по атаці. 22-річний футболіст отримує всього 12 млн євро на рік. Тепер зрозуміло, чому французький нападаючий мріє покинути паризький клуб і перейти в мадридський Реал.

Кіліан Мбаппе / Фото: Reuters

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