18 вересня 14:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 17:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Тепер не найбагатший. Хто ще заробляє як Мессі, і чому йде Мбаппе

Сергій Шаховець
18 вересня, 12:40
Новачок французького гранда виявився не найбільш високооплачуваним гравцем в ПСЖ. А ось французький бомбардир паризького клубу отримує вдвічі менше за партнерів по атаці

/ Фото: Reuters

Як тільки Ліонель Мессі став гравцем Парі-Сен-Жермена, багатьох цікавила зарплата аргентинського бомбардира. Французькому виданню L'Équipe стали відомі фінансові подробиці контракту Ліонеля, а також скільки заробляє Неймар і Мбаппе.

Читайте також: Мессі і Роналду таке навіть не снилося: неймовірне досягнення футболіста за 130 мільйонів

Отже, згідно з розслідуванням журналістів, аргентинець отримає 110 мільйонів євро за три сезони виступів у складі ПСЖ. Нагадаємо, що Мессі підписав дворічний контракт з опцією продовження ще на сезон.

Барселона винна Мессі ще 39 мільйонів євро / Фото: Reuters

Величезні гроші будуть розподілені наступним чином: 30 млн Ліонель отримає за перший рік перебування в паризькому клубі, і по 40 млн за два наступних. Також джерело підтвердило, що в контракті Мессі не прописаний трансферний бонус.

Ліонель Мессі і Нассер Аль-Хелаїфі під час презентації гравця / Фото: REUTERS

Зарплата аргентинця в ПСЖ повністю ідентична тій, яку він отримував би в Барселоні, коли погодився на зниження заробітної плати на 50 відсотків.

Крім того, французьке видання повідомляє, що у Неймара контракт ідентичний угодою Мессі. Нову угоду на покращених умовах бразилець підписав на початку року.

Фанати ледь не затоптали Неймара. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

А ось у ще однієї зірки ПСЖ Киліана Мбаппе зарплата значно поступається його партнерам по атаці. 22-річний футболіст отримує всього 12 млн євро на рік. Тепер зрозуміло, чому французький нападаючий мріє покинути паризький клуб і перейти в мадридський Реал.

Кіліан Мбаппе / Фото: Reuters

Читайте також: Долар в секунду: Роналду встановив рекорд із зарплати в Англії

Реклама