Теперь болеем за Китай! Медаль украинской чемпионки в Токио зависит от ее соперницы

Оксана Ливач проиграла Сунь Янань / Фото: Reuters
Сегодня все наши надежды в борьбе были связаны с 24-летней Ливач, которая является чемпионкой Европы-2019, а также призером чемпионата мира и Европейских игр. Однако в Токио Оксана оступилась уже на стадии четвертьфинала. Ранее Коляденко выиграла бронзовую схватку на Олимпиаде.
24-летняя украинка начала свое выступление в Японии более, чем уверенно, – с досрочной победы над нигерийской спортсменкой Адият Идрис 10:0.
Оксана Ливач еще может получить шанс на бронзу Токио-2020, если сегодня днем китаянка в полуфинальном поединке победит американку Сару Хильдебрандт.
Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.
Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.
А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.
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