Тепер вболіваємо за Китай! Медаль української чемпіонки в Токіо залежить від її суперниці

Оксана Лівач програла Сунь Янань / Фото: Reuters
Сьогодні всі наші надії в боротьбі були пов'язані з 24-річною Лівач, яка є чемпіонкою Європи-2019, а також призером чемпіонату світу та Європейських ігор. Однак в Токіо Оксана оступилася вже на стадії чвертьфіналу. Раніше Коляденко виграла бронзову сутичку на Олімпіаді.
24-річна українка розпочала свій виступ в Японії більш, ніж впевнено, – з дострокової перемоги над нігерійською спортсменкою Адіят Ідріс 10:0.
Оксана Лівач ще може отримати шанс на бронзу Токіо-2020, якщо сьогодні вдень китаянка в півфінальному поєдинку переможе американку Сару Хильдебрандт.
Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.
Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.
А повне розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.
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