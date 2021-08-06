Тепер вболіваємо за Китай! Медаль української чемпіонки в Токіо залежить від її суперниці

Титулована українка Оксана Лівач не змогла подолати 1/4 фіналу Олімпійських ігор-2020 у жіночій боротьбі в категорії до 50 кг, але шанс на медаль ще залишається

Оксана Лівач програла Сунь Янань / Фото: Reuters

Сьогодні всі наші надії в боротьбі були пов'язані з 24-річною Лівач, яка є чемпіонкою Європи-2019, а також призером чемпіонату світу та Європейських ігор. Однак в Токіо Оксана оступилася вже на стадії чвертьфіналу. Раніше Коляденко виграла бронзову сутичку на Олімпіаді.

24-річна українка розпочала свій виступ в Японії більш, ніж впевнено, – з дострокової перемоги над нігерійською спортсменкою Адіят Ідріс 10:0.

А в чвертьфіналі Лівач програла бронзовій призерці Олімпіади-2016 в Ріо, китаянці Сунь Янань. Українка вела 1:0, але в кінцівці першого періоду пропустила атаку, в якій китаянка заробила 4 бали. У другому періоді Оксана ризикувала, йшла вперед, але програла 3:7.

Реклама

Оксана Лівач ще може отримати шанс на бронзу Токіо-2020, якщо сьогодні вдень китаянка в півфінальному поєдинку переможе американку Сару Хильдебрандт.

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повне розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.