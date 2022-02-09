Темнеет в глазах, руки дрожат: украинка об ужасах биатлона в Пекине

Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

Биатлонистка Анастасия Меркушина поделилась первыми впечатлениями от пребывания в Пекине, куда, оказавшись изначально не у дел, прибыла после положительных тестов на коронавирус у Елены Билосюк (бывшей Пидгрушной) и Дарьи Блашко.

"Трасса? Да, соглашаюсь со словами Дмитрия Подручного, что очень напоминает Антхольц без леса. Очень высоко, недостаток кислорода ощущается очень сильно. Трасса сама по себе не тяжелая, если бы была на равнине, то вообще была бы легкой. Но здесь каждый холмик кажется такой стеной, что не можешь дождаться, когда он кончится", – приводит слова Анастасии Меркушиной Суспільне.

Анастасия Меркушина

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"Стрельбище? Меня не было в первые дни, но, как народ рассказывает, это было что-то невероятное. Из-за разреженного воздуха даже из-за легкого ветерка вылет патрона происходит с довольно большим разрывом. Если сильный порыв, выбивает винтовку из рук. Когда идет недостаток кислорода, ты будто захлебываешься, у тебя темнеет в глазах и начинают дрожать руки. Тебе нужно произвести выстрел, а ты не сможешь правильно его подготовить".

Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

"Нюансы есть, но как показала Ирина Петренко (закрывшая все мишени в индивидуалке), все возможно".

"Есть ли радость от приезда в Пекин? Какая радость, когда в команде COVID-19. Болезнь девушек – не повод для радости", – добавила Меркушина.

Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

Напомним, по ходу индивидуальной гонки у биатлонисток чемпионка ОИ-2014 Валя Семеренко сошла с дистанции. "Она не могла дышать. Захлебывалась воздухом. Кислорода в мышцах не было. У Вали есть аллергия на холодный воздух", – рассказывал тренер украинской команды Урош Велепец.

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Позже президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что по ходу гонки Семеренко потеряла сознание или была близка к этому – после обследования в клинике Валю решили отправить из Пекина в Украину.