Темніє в очах, руки тремтять: українка про жахіття біатлону в Пекіні

Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images

Біатлоністка Анастасія Меркушина поділилася першими враженнями від перебування в Пекіні, куди, опинившись спочатку поза складом, прибула після позитивних тестів на коронавірус у Олени Білосюк (колишньої Підгрушної) та Дар'ї Блашко.

"Траса? Так, погоджуюсь зі словами Дмитра Підручного, що дуже нагадує Антхольц без лісу. Дуже високо, нестача кисню дуже відчувається. Траса сама по собі не важка, якби була на рівнині, то була б легкою. Але тут кожен горбик здається такою стіною, що не можеш дочекатися, коли він скінчиться", – наводить слова Анастасії Меркушиної Суспільне.

Анастасія Меркушина

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"Стрільбище? Мене не було в перші дні, але, як народ розповідає, це було щось неймовірне. Через розріджене повітря навіть через легкий вітерець виліт патрона відбувається з досить великим розривом. Якщо сильний порив, вибиває рушницю з рук. Коли нестача кисню, ти ніби захлинаєшся, у тебе темніє в очах і починають тремтіти руки. Тобі потрібно зробити постріл, а ти не можеш правильно його підготувати".

Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images

"Нюанси є, але як довела Ірина Петренко (яка закрила всі мішені в індивідуалці), все можливо".

"Чи є радість від приїзду до Пекіна? Яка радість, коли в команді COVID-19. Хвороба дівчат – не привід для радості", – додала Меркушина.

Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images

Нагадаємо, під час індивідуальної гонки у біатлоністок чемпіонка ОІ-2014 Валя Семеренко зійшла з дистанції.. "Вона не могла дихати. Захлиналася повітрям. Кисню в м'язах не було. У Валі алергія на холодне повітря", – розповідав тренер української команди Урош Велепець.

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Пізніше президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак повідомив, що під час гонки Семеренко знепритомніла або була близька до цього – після обстеження у клініці Валю вирішили відправити із Пекіна до України.