Тайсона Фьюри невозможно победить. Заявление брата чемпиона

Фьюри-младший: "Нет ни одного человека на планете, кто мог бы победить моего брата" / Фото: Коллаж: Сегодня

Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта и доказал, что остается одним из сильнейших боксеров мира. Победа, после разрушительного апперкота, пришла к чемпиону WBC в 6 раунде.

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Успех Тайсона подбодрил и его брата Томми. В интервью TalkSport, Фьюри-младший раздавал самые позитивные комплименты своему родственнику, а также пожелал Тайсону остановиться на достигнутом успехе:

"Он сенсационный, он самый лучший в мире, и он показал это на виду у всех. На этой планете нет человека, который мог бы победить его, и это все. Я хотел бы, чтобы он ушел на пенсию, поэтому на все это тратится слишком много нервов. Теперь ему больше нечего делать. Он все выиграл, он победил всех. Это решение полностью зависит от него."

Сразу после боя о завершении карьеры заговорил и сам Тайсон Фьюри. Объяснив свой поступок обещание жене провести заключительный поединок против Уайта в профессиональной карьере.

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Леннокс Льюис верит в возвращение Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

А вот легендарный боксер Леннокс Льюис не верит, что Тайсон Фьюри уйдет с ринга не объединив все пояса, чтобы стать абсолютным чемпионов в супертяжелом весе