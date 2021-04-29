Тайсон Фьюри оказался под канатами, и ему еще достается по голове

Фьюри, тренировка для шеи / Фото: Instagram
Энтони Джошуа будет крайне трудно отбить голову непобедимому Тайсону Фьюри. Цыганский король решил основательно укрепить свою шею перед предстоящим боем за звание абсолютного чемпиона мира, хотя он еще официально и не подтвержден.
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Тренажеры и штанга – это, похоже, не для Фьюри. На сборе в Лас-Вегасе Тайсон завалился под канаты – и в это время тренер Хорхе Капетильо принялся правой рукой надавливать на голову британца, свисающую с ринга, а Фьюри, лежа на канвасе с закрытыми глазами, тут же возвращал ее в исходное положение.
"Работа не прекращается. Мышление чемпиона", – так подписал это видео в Instagram мексиканец Хорхе Капетильо, также входящий в команду Энди Руиса-младшего
Напомним, если вдруг поединок Фьюри и Джошуа сорвется, то соперником Энтони может стать Александр Усик.
В свою очередь, против Фьюри может выйти Кличко. "Есть незаконченное дело: второй бой Фьюри с Кличко так и не состоялся. Такая возможность смогла бы мотивировать Владимира снова выйти в ринг", – намекнул на днях каналу SportArena на возобновление карьеры легендарным украинцем промоутер Александр Красюк.
Да и сам Владимир Кличко накануне дал понять, что вернется в бокс после пандемии.
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