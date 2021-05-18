Тайсон Фьюри нашел самую горячую блондинку в Майами, пока у него забирали Джошуа

Тайсон Фьюри / Фото: Instagram
Ситуация с будущим оппонентом Тайсона Фьюри до сих пор остается туманной. Сегодня утром стало известно, что суд отменяет супербой Фьюри – Джошуа. Британского чемпиона по версии WBC хотят заставить снова биться с Деонтеем Уайлдером, но он пока что не реагирует на эту информацию. Зато похвастался, что нашел "самую горячую блондинку в Майами".
На прошлой неделе Фьюри отдался красоткам в Майами. Теперь же его внимание будет отдано только одной, поскольку к нему прилетела супруга. "Вау! Моя королева прибыла", – подписал "Цыганский король" фотографию с Пэрис. на своей страничке в Instagram, которой поделился минувшей ночью.
Напомним, у Тайсона и Пэрис уже пятеро детей и сейчас они ждут шестого ребенка.
Причем, беременность не мешает Пэрис заниматься продвижением своей книги, которая вышла под названием "Любовь и Фьюри". Дама продает ее за 20 фунтов стерлингов и предлагает получить некоторые экземпляры с автографом.
На днях Фьюри увиделся с Бекхэмом и встретил звездного гиганта, который признался в любви к цыганам.
Смотрите, как Тайсон проводил время с супругой на свежем воздухе:
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