Тайсон Фьюри – Диллиан Уайт. Лучшие моменты последнего боя Цыганского короля

Тайсон Фьюри vs Диллиан Уайт / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В ночь с 23 на 24 апреля в Лондоне состоялся поединок за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Мы вели онлайн-трансляцию боя Фьюри – Уайт.

Цыганский король одержал досрочную победу в шестом раунде над Диллианом Уайтом. Мощным аперкотом Фьюри отправил Злодея отдыхать, уложив его на канвас.

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Смотрите самые яркие моменты боя Фьюри – Уайт.

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После этого боя число побед у Тайсона Фьюри достигло 32, еще один его поединок завершился вничью.

Поражение Уайта стало третьим в профессиональной карьере боксера. Побед на счету Злодея остается 28.

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Сразу после победы над Уайтом чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Но будем надеяться, что это всего лишь рекламный ход от эпатажного боксера и он поборется за звание абсолютного чемпиона с победителем пары Усик – Джошуа.