Тайсон Ф'юрі – Ділліан Вайт. Найкращі моменти останнього бою Циганського короля

Тайсон Ф'юрі vs Ділліан Вайт / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У ніч проти 24 квітня у Лондоні відбувся поєдинок за титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі. Ми вели онлайн-трансляцію бою Фьюрі – Вайт.

Циганський король здобув дострокову перемогу у шостому раунді над Ділліаном Вайтом. Потужним аперкотом Ф'юрі відправив Злодія відпочивати, поклавши його на канвас.

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Дивіться найяскравіші моменти бою Фьюрі – Вайт.

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Після цього бою число перемог у Тайсона Ф'юрі досягло 32, ще один його поєдинок завершився внічию.

Поразка Вайта стала третьою у професійній кар'єрі боксера. Перемог на рахунку Злодія залишається 28.

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Відразу після перемоги над Вайтом чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Але будемо сподіватися, що це лише рекламний хід від епатажного боксера і він побореться за звання абсолютного чемпіона з переможцем пари Усик – Джошуа.