26 квітня 19:00
Боруссія Д --
Динамо --
28 квітня 19:00
Динамо Загреб --
Динамо --
26 квітня 22:00
Манчестер Сіті --
Реал --
27 квітня 22:00
Ліверпуль --
Вільярреал --
3 травня 22:00
Вільярреал --
Ліверпуль --
4 травня 22:00
Реал --
Манчестер Сіті --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Тайсон Ф'юрі – Ділліан Вайт. Найкращі моменти останнього бою Циганського короля

Сергій Шаховець
24 квітня, 20:21
Циганський король ефектно поставив крапку у своїй професійній кар'єрі. Дивимося захоплюючі фрагменти поєдинку

Тайсон Ф'юрі vs Ділліан Вайт / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У ніч проти 24 квітня у Лондоні відбувся поєдинок за титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі. Ми вели онлайн-трансляцію бою Фьюрі – Вайт.

Циганський король здобув дострокову перемогу у шостому раунді над Ділліаном Вайтом. Потужним аперкотом Ф'юрі відправив Злодія відпочивати, поклавши його на канвас.

Реклама

Дивіться найяскравіші моменти бою Фьюрі – Вайт.

Реклама

Після цього бою число перемог у Тайсона Ф'юрі досягло 32, ще один його поєдинок завершився внічию.

Поразка Вайта стала третьою у професійній кар'єрі боксера. Перемог на рахунку Злодія залишається 28.

Реклама

Відразу після перемоги над Вайтом чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Але будемо сподіватися, що це лише рекламний хід від епатажного боксера і він побореться за звання абсолютного чемпіона з переможцем пари Усик – Джошуа.

Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає / Фото: REUTERS