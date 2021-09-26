Там еще никто не дрался: Усик назвал новое место для реванша с Джошуа

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

На следующие сутки после сенсационной победы над Энтони Джошуа Александр Усик интригующе высказался о реванше с Эй-Джеем.

Ранее Усик утверждал, что хотел бы провести его на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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Однако теперь Александр дал понять, что это для него не принципиально.

"Для меня нет разницы, где пройдет повторный бой. Хоть в космосе", – заявил Усик в комментарии iFL TV и устремил свой взор ввысь.

При этом на вопрос британского медиа, ожидает ли Усик, что Джошуа в реванше будет драться по-другому, украинец ответил: "В реванше я могу драться по-другому".

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Джошуа уже жаждет мести / Фото: Reuters

Напомним, по итогам боя, состоявшегося в ночь на воскресенье в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм", Усик победил Джошуа единогласным решением судей – 117:112, 116:112, 115:113.