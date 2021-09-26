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Там ще ніхто не бився: Усик назвав нове місце для реваншу з Джошуа

Олег Люлька
26 вересня, 20:52
Олександр Усик, який напередодні здолав одноголосним рішенням суддів Ентоні Джошуа, зробив відразу дві інтригуючі заяви стосовно повторного бою з британцем

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Наступного дня після сенсаційної перемоги над Ентоні Джошуа Олександр Усик інтригуюче висловився про реванш з Ей-Джеєм.

Раніше Усик стверджував, що хотів би провести його на НСК "Олімпійський" у Києві.

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Однак тепер Олександр дав зрозуміти, що це для нього не є принциповим.

"Для мене немає різниці, де відбудеться повторний бій. Хоч у космосі", – заявив Усик у коментарі iFL TV і спрямував свій погляд вгору.

При цьому на питання британського медіа, чи очікує Усик, що Джошуа в реванші битиметься інакше, українець відповів: "У реванші я можу битися інакше".

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Джуа уже хоче помсти / Фото: Reuters

Нагадаємо, за підсумками бою, що відбувся в ніч на неділю в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем", Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів – 117:112, 116:112, 115:113.

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