"Такой травмы я еще не видел". Врач шокирован повреждением лидера Шахтера

Травма Лассины Траоре / Фото: Getty Images

В конце сентября, в поединке против миланского Интера, форвард "горняков" Лассина Траоре получил тяжелейшую травму. Футболист уже перенес две операции на коленном суставе и приступил к реабилитации.

"6 декабря была выполнена вторая операция внутрисуставная. Там было повреждение передней крестообразной связки. Реабилитация займет порядка шести-семи месяцев. Швы сняты, так что к реабилитации он уже приступил. Первые две недели – в Барселоне, дальше по плану. Точно такую травму у игроков Шахтера я не припомню. Такого повреждения капсулы коленного сустава я за всю свою карьеру не видел. Как мы и говорили, если все нормально, то это около девяти месяцев", – сказал Глущенко в интервью телеканалу Футбол.

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Судя по прогнозу врачей, форвард Шахтера сможет появится на поле не раньше июля месяца следующего года.

Добавим, что в текущем сезоне Траоре провел 13 матчей во всех турнирах и забил девять мячей.

20-летний нападающий стал игроком Шахтера в июле 2021 года, куда перешел из Аякса за 10 миллионов евро.