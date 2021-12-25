"Такої травми я ще не бачив". Лікар шокований пошкодженням лідера Шахтаря

Травма Лассіни Траоре / Фото: Getty Images
Наприкінці вересня, у поєдинку проти міланського Інтера, форвард "гірників" Лассіна Траоре отримав тяжку травму. Футболіст уже переніс дві операції на колінному суглобі і розпочав реабілітацію.
"6 грудня була виконана друга внутрішньосуглобова операція. Там було пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки.
Реабілітація займе близько шести-семи місяців. Шви зняті, тож до реабілітації він уже приступив. Перші два тижні – у Барселоні, далі за планом.
Такої травми у гравців Шахтаря я не пригадаю. Такого пошкодження капсули колінного суглоба за всю свою кар'єру не бачив.
Як ми й говорили, якщо все нормально, то це близько дев'яти місяців", – сказав Глущенко в інтерв'ю телеканалу Футбол.
Судячи з прогнозу лікарів, форвард Шахтаря зможе з'явитися на полі не раніше липня місяця наступного року.
Додамо, що цього сезону Траоре провів 13 матчів у всіх турнірах і забив дев'ять м'ячів.
20-річний нападник став гравцем Шахтаря у липні 2021 року, куди перейшов із Аякса за 10 мільйонів євро.