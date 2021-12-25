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"Такої травми я ще не бачив". Лікар шокований пошкодженням лідера Шахтаря

Сергій Шаховець
25 грудня, 09:34
Начальник медичної служби Шахтаря Артур Глущенко повідомив, як відбувається відновлення Лассіни Траоре і коли чекати на повернення бомбардира на поле

Травма Лассіни Траоре / Фото: Getty Images

Наприкінці вересня, у поєдинку проти міланського Інтера, форвард "гірників" Лассіна Траоре отримав тяжку травму. Футболіст уже переніс дві операції на колінному суглобі і розпочав реабілітацію.

"6 грудня була виконана друга внутрішньосуглобова операція. Там було пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки.

Реабілітація займе близько шести-семи місяців. Шви зняті, тож до реабілітації він уже приступив. Перші два тижні – у Барселоні, далі за планом.

Такої травми у гравців Шахтаря я не пригадаю. Такого пошкодження капсули колінного суглоба за всю свою кар'єру не бачив.

Як ми й говорили, якщо все нормально, то це близько дев'яти місяців", – сказав Глущенко в інтерв'ю телеканалу Футбол.

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Судячи з прогнозу лікарів, форвард Шахтаря зможе з'явитися на полі не раніше липня місяця наступного року.

Додамо, що цього сезону Траоре провів 13 матчів у всіх турнірах і забив дев'ять м'ячів.

20-річний нападник став гравцем Шахтаря у липні 2021 року, куди перейшов із Аякса за 10 мільйонів євро.

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