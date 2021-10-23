23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
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Такого юного Тайсона Фьюри вы точно не видели. Супруга показала редкое фото боксера

Любомир Луканюк
23 октября, 13:43
Пэрис Фьюри вспомнила, как долго не соглашалась идти на свидание с Тайсоном и показала, как будущий чемпион мира по боксу выглядел в 17 лет

Тайсон и Пэрис - 2006 и 2021 год

Супруга чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри опубликовала редкое фото. На нем Пэрис и Тайсон совсем молодые.

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"Юная любовь! Можете ли вы поверить, что это были я и Тайсон в наши первые несколько недель знакомства в 2006 году. Мне было всего 16 лет, а Тайсону 17.

Впервые мы встретились годом ранее на свадьбе, а затем снова на моем 16-м дне рождения. Хотя я не могла поверить, что он всего на год старше меня (я думала, ему около 25!). Тайсон мне понравился с самого начала – так отличался от других мальчиков. Я не сразу согласилась на свидание. Он много раз приглашал меня, прежде чем я дала добро. Было очень важно, что он станет моим первым парнем.

На первом свидании мы пошли на "Кинг-Конга" в кино. А позже я узнала, что Тайсон потом сказал своим родителям, что собирается жениться на мне.

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Наши первые годы свиданий – одни из моих самых любимых воспоминаний с Тайсоном, катание на коньках и пикники, это было действительно просто, но весело, и мы всегда говорили о нашем будущем вместе", – написала Пэрис в Instagram.

Кстати, Тайсон и Пэрис воспитывают шестерых детей.

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Напомним, Тайсон Фьюри 10 октября одержал победу над Деонтеем Уайлдером и защитил чемпионский титул WBC.

Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

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