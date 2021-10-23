Такого юного Тайсона Ф'юрі ви точно не бачили. Дружина показала рідкісне фото боксера

Тайсон і Періс - 2006 і 2021 рік
Дружина чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі опублікувала рідкісне фото. На ньому Періс і Тайсон зовсім молоді.
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"Юна любов! Чи можете ви повірити, що це були я і Тайсон в наші перші кілька тижнів знайомства в 2006 році. Мені було всього 16 років, а Тайсону 17.
Наша перша зустріч відбулася роком раніше на весіллі, а потім знову на моєму 16-му дні народження. Хоча я не могла повірити, що він всього на рік старший за мене (я думала, йому близько 25!). Тайсон мені сподобався з самого початку – так відрізнявся від інших хлопців. Я не відразу погодилася на побачення. Він багато разів запрошував мене, перш ніж я дала добро. Було дуже важливо, що він стане моїм першим хлопцем.
На першому побаченні ми пішли на "Кінг-Конга" в кіно. А пізніше я дізналася, що Тайсон потім сказав своїм батькам, що збирається одружитися зі мною.
Наші перші роки побачень – одні з моїх найулюбленіших спогадів з Тайсоном, катання на ковзанах і пікніки, це було дійсно просто, але весело, і ми завжди говорили про наше майбутнє разом" , – написала Періс у Instagram.
До речі, Тайсон і Періс виховують шістьох дітей.
Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі 10 жовтня здобув перемогу над Деонтеєм Уайлдером і захистив чемпіонський титул WBC.
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