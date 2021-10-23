23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Такого юного Тайсона Ф'юрі ви точно не бачили. Дружина показала рідкісне фото боксера

Любомир Луканюк
23 жовтня, 13:43
Періс Ф'юрі згадала, як довго не погоджувалася йти на побачення з Тайсоном і показала, як майбутній чемпіон світу з боксу виглядав у 17 років

Тайсон і Періс - 2006 і 2021 рік

Дружина чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі опублікувала рідкісне фото. На ньому Періс і Тайсон зовсім молоді.

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"Юна любов! Чи можете ви повірити, що це були я і Тайсон в наші перші кілька тижнів знайомства в 2006 році. Мені було всього 16 років, а Тайсону 17.

Наша перша зустріч відбулася роком раніше на весіллі, а потім знову на моєму 16-му дні народження. Хоча я не могла повірити, що він всього на рік старший за мене (я думала, йому близько 25!). Тайсон мені сподобався з самого початку – так відрізнявся від інших хлопців. Я не відразу погодилася на побачення. Він багато разів запрошував мене, перш ніж я дала добро. Було дуже важливо, що він стане моїм першим хлопцем.

На першому побаченні ми пішли на "Кінг-Конга" в кіно. А пізніше я дізналася, що Тайсон потім сказав своїм батькам, що збирається одружитися зі мною.

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Наші перші роки побачень – одні з моїх найулюбленіших спогадів з Тайсоном, катання на ковзанах і пікніки, це було дійсно просто, але весело, і ми завжди говорили про наше майбутнє разом" , – написала Періс у Instagram.

До речі, Тайсон і Періс виховують шістьох дітей.

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Нагадаємо, Тайсон Ф'юрі 10 жовтня здобув перемогу над Деонтеєм Уайлдером і захистив чемпіонський титул WBC.

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

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