Такие в 90-х на "7-м километре" продавали: Баюл растрогала костюмом на День вышиванки

Знаменитая украинская фигуристка, проживающая в США, надела не сорочку, а спортивный костюм с "золотой" для себя Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере

Оксана Баюл / Фото: Instagram

Легендарная фигуристка Оксана Баюл, проживающая с мужем и дочкой в Лас-Вегасе, не обошла стороной День вышиванки, который отмечается в Украине 20 мая.

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Правда, по этому случаю первая олимпийская чемпионка независимой Украины надела не сорочку, а кое-что другое, связанное с ее родиной.

"День вышиванки... Дата проведения – ежегодно в третий четверг мая. В этот день все желающие как в Украине, так и за рубежом надевают вышиванки и приходят в них на работу или учебу. Я надела свой счастливый олимпийский спортивный костюм 1994 года на тренировку к Софийке", – написала у себя в Instagram золотая призерка олимпийского Лиллехаммера-1994 43-летняя Оксана Баюл

"Да))) Сегодня тоже вышиванку сыну в школу надела. Я помню эти костюмы, как у вас, в 90-е потом похожие продавали на "7-м километре" в Одессе. Но, конечно, подделку", – отметила в комментариях под постом Баюл ее подписчица Ирина, вызвав улыбку у Оксаны

"Сууупер. Спасибо вам, что помните и передаете своей дочери эту память", – написал Баюл еще один ее фолловер

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Накануне Баюл показала элементы своей 5-летней дочки Софии – тулуп и растяжку – на льду Лас-Вегаса, признавшись: "Я так не умела".

Подписчики Оксаны Баюл восхищаются ее дочкой и называют "будущей олимпийской чемпионкой".

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