Сыграет ли лидер сборной Украины против Шотландии? Малиновский рассказал о травме

Малиновский скоро вернется на поле / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский хавбек Аталанты получил травму во время матча Серии А против Вероны. И уже на 34-й минуте поединка был вынужден покинуть поле с помощью врачей. Эпизод сразу же насторожил украинских фанатов, а сможет ли Руслан Малиновский сыграть важные матчи национальной сборной в июне.

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Все опасения и переживания болельщиков охладил сам футболист. Малиновский рассказал о характере травмы и длительности восстановления в интервью zbirna.com.

"У меня было рассечение, и мне наложили четыре шва. Пару дней нужно пропустить, присутствует небольшая отечность, но, в целом, все нормально", – успокоил фанатов Руслан Малиновский.

Таким образом уже к первым числам мая игрок будет полностью готов к новым сражениям.

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Руслан Малиновский в матче против Франции / Фото: Reuters

Александр Петраков не рассчитывает на Пихаленка в матче с Финляндией / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины уже объявил список игроков, которые будут готовиться к поединку с Шотландией в рамках стыковых матчей к ЧМ-2022 в Катаре. Александр Петраков планирует собрать команду 29 апреля. Легионеры, которые выступают в зарубежных чемпионатах, в том числе и Малиновский, присоединятся к тренировочному процессу после завершения внутренних турниров.