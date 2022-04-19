Лидер сборной Украины из-за травмы может не сыграть против Шотландии в отборе на ЧМ-2022

Руслан Малиновский рискует пропустить остаток сезона в Аталанте. Участие хавбека в матче с шотландцами остается под вопросом

Александр Петраков и Руслан Малиновский / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские футболисты-легионеры продолжают выступать в Европе несмотря на войну России против нашей страны. Одним из самых ярких игроков можно назвать хавбека Руслана Малиновского.

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Игрок имеет постоянную игровую практику в Аталанте. Вчера же Малиновский вышел в основе в игре Серии А против Вероны, однако из-за травмы вынужден был покинуть поле на 34 минуте. Вместо него вышел Миранчук, а команда проиграла "мастифам" (1:2).

Руслана уводили за поле под руки, а наставник бергамасков оценил состояние украинца после поединка. Джанпьеро Гасперини заявил, что у хавбека проблемы с коленом и лишь обследование покажет степень серьезности повреждения.

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Ресурс Calcio Atalanta сообщает, что сегодня Малиновский пройдет обследование. Если подтвердится растяжение связок или более серьезная травма, Руслан может пропустить остаток сезона.

Таким образом, есть вероятность, что украинец не сможет помочь сборной в отборе на ЧМ-2022. Напомним, что 1 июня подопечные Петракова сыграют стыковой матч против Шотландии.

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Отметим, что в этом сезоне Малиновский отыграл 37 матчей за Аталанту, отметившись 10 голами и пятью ассистами. Правда, его команда проваливает сезон. Аталанта идет на восьмом месте в Серии А, отставая от зоны Лиги чемпионов аж на 12 пунктов.