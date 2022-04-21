Чи зіграє лідер збірної України проти Шотландії? Маліновський розповів про травму

Малиновський невдовзі повернеться на поле / Фото: Колаж: Сьогодні
Український хавбек Аталанти отримав травму під час матчу Серії А проти Верони. І вже на 34-й хвилині поєдинку був змушений залишити поле за допомогою лікарів. Епізод одразу ж насторожив українських фанатів, а чи зможе Руслан Маліновський зіграти важливі матчі національної збірної у червні.
Усі побоювання та переживання вболівальників охолодив сам футболіст. Маліновський розповів про характер травми та тривалість відновлення в інтерв'ю zbirna.com.
"У мене було розсічення, і мені наклали чотири шви. Пару днів потрібно пропустити, є невелика набряклість, але, загалом, все нормально", – заспокоїв фанатів Руслан Маліновський.
Таким чином, вже до перших днів травня гравець буде повністю готовий до нових битв.
Головний тренер збірної України вже оголосив список гравців, які готуватимуться до поєдинку із Шотландією в рамках стикових матчів до ЧС-2022 у Катарі. Олександр Петраков планує зібрати команду 29 квітня. Легіонери, які виступають у зарубіжних чемпіонатах, зокрема й Маліновський, приєднаються до тренувального процесу після завершення внутрішніх турнірів.