Чи зіграє лідер збірної України проти Шотландії? Маліновський розповів про травму

Малиновський невдовзі повернеться на поле / Фото: Колаж: Сьогодні

Український хавбек Аталанти отримав травму під час матчу Серії А проти Верони. І вже на 34-й хвилині поєдинку був змушений залишити поле за допомогою лікарів. Епізод одразу ж насторожив українських фанатів, а чи зможе Руслан Маліновський зіграти важливі матчі національної збірної у червні.

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Усі побоювання та переживання вболівальників охолодив сам футболіст. Маліновський розповів про характер травми та тривалість відновлення в інтерв'ю zbirna.com.

"У мене було розсічення, і мені наклали чотири шви. Пару днів потрібно пропустити, є невелика набряклість, але, загалом, все нормально", – заспокоїв фанатів Руслан Маліновський.

Таким чином, вже до перших днів травня гравець буде повністю готовий до нових битв.

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Руслан Маліновський у матчі проти Франції / Фото: Reuters

Олександр Петраков не розраховує на Піхаленка в матчі з Фінляндією / Фото: УАФ

Головний тренер збірної України вже оголосив список гравців, які готуватимуться до поєдинку із Шотландією в рамках стикових матчів до ЧС-2022 у Катарі. Олександр Петраков планує зібрати команду 29 квітня. Легіонери, які виступають у зарубіжних чемпіонатах, зокрема й Маліновський, приєднаються до тренувального процесу після завершення внутрішніх турнірів.