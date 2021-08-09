Свитолина поднялась в рейтинге, хотя для WTA олимпийской бронзы Элины не существует

Элина Свитолина стала пятой ракеткой мира / Фото: Reuters
При этом подняться в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) Элине Свитолиной удалось даже несмотря на то, что в его составлении WTA не учитывала выступления спортсменок на Олимпиаде в Токио.
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"За результаты теннисистов на Играх в Токио очки не начисляются. В последний раз за Олимпиаду их давали после Лондона-2012", – говорится на сайте WTA.
Элина Свитолина выиграла бронзу на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters
Напомним, в Токио Элина Свитолина добыла первую в истории украинского тенниса медаль олимпиад, став бронзовой призеркой Игр.
Элина Свитолина взяла бронзу на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters
Хотя для самой Элины эта бронза на вес золота. Ведь, чтобы ее заполучить, новоиспеченная жена французского теннисистка Гаэля Монфиса вытянула мертвый, казалось бы, матч с казашкой Еленой Рыбакиной, по ходу которого проигрывала 1:6, 1:3.
Свитолина с "бронзой" Игр в Токио / Фото: Reuters
Свитолина с "бронзой" Игр в Токио / Фото: Reuters
Рейтинг WTA от 9 августа
- 1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9635
- 2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7146
- 3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 6845
- 4 (4). Софья Кенин (США) – 5345
- 5 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5035
- 6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) – 4850
- 7 (8). Ига Свентек (Польша) – 4550
- 8 (5). Бьянка Андрееску (Канада) – 4431
- 9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4165
- 10 (11). Барбора Крейчикова (Чехия) – 4113
Гаэль Монфис очень рад награде Элины Свитолиной / Фото: Инстаграм
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