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Свитолина поднялась в рейтинге, хотя для WTA олимпийской бронзы Элины не существует

9 августа, 10:11

Олег Люлька

В обновленном рейтинге лучших теннисисток мира первая ракетка Украины Элина Свитолина сделала шаг вверх, поднявшись с шестой строчки на пятую

Элина Свитолина стала пятой ракеткой мира / Фото: Reuters

При этом подняться в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) Элине Свитолиной удалось даже несмотря на то, что в его составлении WTA не учитывала выступления спортсменок на Олимпиаде в Токио.

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"За результаты теннисистов на Играх в Токио очки не начисляются. В последний раз за Олимпиаду их давали после Лондона-2012", – говорится на сайте WTA.

Элина Свитолина выиграла бронзу на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Напомним, в Токио Элина Свитолина добыла первую в истории украинского тенниса медаль олимпиад, став бронзовой призеркой Игр.

Элина Свитолина взяла бронзу на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Хотя для самой Элины эта бронза на вес золота. Ведь, чтобы ее заполучить, новоиспеченная жена французского теннисистка Гаэля Монфиса вытянула мертвый, казалось бы, матч с казашкой Еленой Рыбакиной, по ходу которого проигрывала 1:6, 1:3.

Свитолина с "бронзой" Игр в Токио / Фото: Reuters

Рейтинг WTA от 9 августа

Гаэль Монфис очень рад награде Элины Свитолиной / Фото: Инстаграм

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":

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