Світоліна піднялася в рейтингу, хоча для WTA олімпійської бронзи Еліни не існує

В оновленому рейтингу найкращих тенісисток світу перша ракетка України Еліна Світоліна зробила крок вгору, піднявшись із шостого рядка на п'ятий

Еліна Світоліна стала п'ятою ракеткою світу / Фото: Reuters

При цьому піднятися в рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації) Еліні Світоліній вдалося навіть попри те, що в його формуванні WTA не враховувала виступи спортсменок на Олімпіаді в Токіо.

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"За результати тенісистів на Іграх у Токіо очки не нараховуються. Востаннє за Олімпіаду їх давали після Лондона-2012", – йдеться на сайті WTA.

Еліна Світоліна виграла бронзу на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Нагадаємо, в Токіо Еліна Світоліна здобула першу в історії українського тенісу медаль олімпіад, ставши бронзовою призеркою Ігор.

Эліна Світоліна взяла бронзу на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Хоча для самої Еліни ця бронза на вагу золота. Адже, щоб її дістати, новоспечена дружина французького тенісистка Гаеля Монфіса витягнула мертвий, здавалося б, матч із казашкою Оленою Рибакіною, по ходу якого програвала 1:6, 1:3.

Світоліна з "бронзою" Ігор у Токіо / Фото: Reuters

Рейтинг WTA від 9 серпня

1 (1). Ешлі Барті (Австралія) – 9635

2 (2). Наомі Осака (Японія) – 7146

3 (3). Аріна Соболенко (Білорусь) – 6845

4 (4). Софія Кенін (США) – 5345

5 (6). Еліна Світоліна (Україна) – 5035

– 5035 6 (7). Кароліна Плішкова (Чехія) – 4850

7 (8). Іга Свентек (Польща) – 4550

8 (5). Б'янка Андреєску (Канада) – 4431

9 (9). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 4165

10 (11). Барбора Крейчикова (Чехія) – 4113