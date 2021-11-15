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27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
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Десна --
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Свиньи! Раздевалка сборной России после поражения от Хорватии (фото)

Андрей Трофимов
15 ноября, 00:51
Болельщикам РФ стыдно за свою сборную – она не только проиграла в Сплите Хорватии 0:1, но и не отметилась чистотой за пределами поля

Россияне проиграли и намусорили / Фото: Reuters, Championat.ru

В Сети появились фото из раздевалок сборных Хорватии и России после матча в Сплите.

Напомним, гостей из страны-агрессора устраивала и ничья, но Хорватия обыграла Россию 1:0 и напрямую вышла на ЧМ-2022, отправив РФ в плей-офф.

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Фото из раздевалок опубликовал Чемпионат.

В раздевалке хорватов после игры показан порядок – видны коробка из-под пиццы и аккуратно выстроенные на столике бутылочки.

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Тогда как у россиян по полу разбросан мусор – бутылки, салфетки и прочее.

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  • "Свиньи"
  • "Да, действительно, свинтусы с большими деньгами..."
  • "Как обычно, на поле обзырянились, в раздевалке насвинячили – и уехали домой в великую Россию"
  • "Такой срач после себя оставляют..." – это самые популярные комментарии под фото от российских болельщиков

Отметим, что еще до игры с Хорватией российская тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова опустила свою футбольную сборную, заявив: "У нас нет футбола, для чего выходить на чемпионат мира?"