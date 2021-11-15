Свиньи! Раздевалка сборной России после поражения от Хорватии (фото)

Россияне проиграли и намусорили / Фото: Reuters, Championat.ru
В Сети появились фото из раздевалок сборных Хорватии и России после матча в Сплите.
Напомним, гостей из страны-агрессора устраивала и ничья, но Хорватия обыграла Россию 1:0 и напрямую вышла на ЧМ-2022, отправив РФ в плей-офф.
Фото из раздевалок опубликовал Чемпионат.
В раздевалке хорватов после игры показан порядок – видны коробка из-под пиццы и аккуратно выстроенные на столике бутылочки.
Тогда как у россиян по полу разбросан мусор – бутылки, салфетки и прочее.
- "Свиньи"
- "Да, действительно, свинтусы с большими деньгами..."
- "Как обычно, на поле обзырянились, в раздевалке насвинячили – и уехали домой в великую Россию"
- "Такой срач после себя оставляют..." – это самые популярные комментарии под фото от российских болельщиков
Отметим, что еще до игры с Хорватией российская тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова опустила свою футбольную сборную, заявив: "У нас нет футбола, для чего выходить на чемпионат мира?"