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Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
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Свині! Роздягальня збірної Росії після поразки від Хорватії (фото)

Андрій Трофімов
15 листопада, 00:51
Уболівальникам РФ соромно за свою збірну – вона не лише програла в Спліті Хорватії 0:1, а й не відзначилася чистотою за межами поля

Росіяни програли і насмітили / Фото: Reuters, Championat.ru

У Мережі з'явилися фото з роздягалень збірних Хорватії та Росії після матчу у Спліті.

Нагадаємо, гостей із країни-агресора влаштовувала і нічия, але Хорватія обіграла Росію 1:0 і вийшла на ЧС-2022, відправивши РФ до плей-оф.

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Фото з роздягалень опублікував Чемпионат.

У роздягальні хорватів після гри показано порядок – видно коробку з-під піци та акуратно виставлені на столику пляшечки.

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Позаяк у росіян на підлозі розкидане сміття – пляшки, серветки та інше.

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  • "Свині"
  • "Так, справді, свинтуси з великими грошима..."
  • "Як зазвичай, на полі зганьбилися, у роздягальні насвинячили – і поїхали додому до великої Росії"
  • "Такий свинарник після себе залишають..." – це найпопулярніші коментарі під фото від російських уболівальників

Зауважимо, що ще до гри з Хорватією російська тренерка з фігурного катання Тетяна Тарасова опустила свою футбольну збірну, заявивши: "У нас немає футболу, для чого виходити на чемпіонат світу?"