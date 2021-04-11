Свадебный бум в украинском теннисе. Вот и Марта Костюк намекнула

Киченок уже сыграла свадьбу, Свитолина готовится сделать это в июле, а Костюк интригует

Украинская теннисистка Марта Костюк, получившая мировую известность благодаря выигрышу юниорского Australian Open-2017, заинтриговала своих поклонников. Неужто замуж собралась?

Отметим, что накануне сыграла свадьбу первая ракетка парного тенниса Украины Надежда Киченок.

/ Фото: Instagram

А теперь 18-летняя Марта Костюк опубликовала в Instagram несколько фотографией с букетами роз, один из которых превратила в свою "корону".

При этом на вопрос одной из подписчиц, российской теннисистки Аллы Кудрявцевой – "Это к Наде (Киченок) на свадьбу?" – Марта Костюк интригующе ответила: "К себе".

Добавим, что личную жизнь Марта особо не афиширует. Несколько лет она встречалась с российским теннисистом Алексеем Захаровым, но впоследствии они, по словам Костюк, расстались. "Мы начали встречаться, когда мне было всего 15. Не готовы люди в таком раннем возрасте к серьезным отношениям",- рассказывала украинка.

Кому сейчас принадлежит сердце Костюк, загадка.

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Напомним, на днях первая ракетка Украины Элина Свитолина согласилась выйти замуж за француза Гаэля Монфиса, приняв от него обручальное кольцо за за 700 тысяч евро. Их свадьба ожидается в июле.

Свитолина и Монфис / Фото: Instagram

Кроме того, похоже, к браку идет дело и у перспективной украинской теннисистки Катарины Завацкой, которая встречается с российским спортсменом Аленом Авидзбой.

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