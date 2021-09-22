22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
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Суркис: "Матчи с Шахтером жду с не меньшим волнением, чем с Барселоной и Баварией"

Сергей Шаховец
22 сентября, 18:17
Все футбольные болельщики с нетерпением ожидают поединок за Суперкубок Украины. Своим прогнозом на матч поделился президент "бело-синих"

Шахтер - Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Накануне матча за Суперкубок Украины, в котором встретятся Динамо и Шахтер, о своих ожиданиях от поединка рассказал президент киевского клуба Игорь Суркис.

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"Будет бескомпромиссная борьба. Я считаю, что этот матч не совсем вовремя, потому что нам предстоит два тяжелейших поединка в Лиге чемпионов. Учитывая то, что донецкий Шахтер проиграл Шерифу, в этом матче для них будет очень многое решаться. У нас ситуация чуть получше, одно очко есть одно очко.

Игорь Суркис / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Это будет эмоциональный матч. Не думаю, что в этом поединке будут показаны все лучшие качества и раскрыты все карты, ведь ровно через неделю или 10 дней нам играть в чемпионате Украины, где на кону будет стоять значительно больше, чем этот матч.

Шахтер – Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Но это трофей. Любой президент клуба хочет поднять над головой этот трофей, и я не исключение. Хотя я и поднимал его много раз, все равно хочется в очередной раз порадоваться со своей командой. Думаю, болельщики тоже очень этого хотят. Будет интересный матч, который все мы невероятно ждем.

Откровенно говоря, матчи Динамо – Шахтер я жду с не меньшим волнением, чем поединки с Бенфикой, Баварией и Барселоной", – прокомментировал Игорь Суркис в интервью телеканалу Футбол.

"Динамо" vs "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, что онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо пройдет на нашем сайте. Начало – в 21:00.

Статистика выступлений в Суперкубке Украины 2004 – 2020

Динамо Киев

9 побед – 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020

5 поражений – 2005, 2008, 2014, 2015, 2017

Шахтер Донецк

8 побед – 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017

8 поражений – 2004, 2006, 2007, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020

Ворскла Полтава

1 поражение – 2009

Таврия Симферополь

1 поражение – 2010

Металлург Донецк

1 поражение – 2012

Черноморец Одесса

1 поражение – 2013

Смотрите как сыграли Шахтер и Динамо в Суперкубке-2020

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