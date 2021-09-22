Суркіс: "Матчі з Шахтарем чекаю з не меншим хвилюванням, ніж з Барселоною і Баварією"

Напередодні матчу за Суперкубок України, в якому зустрінуться Динамо і Шахтар, про свої очікування від поєдинку розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

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"Буде безкомпромісна боротьба. Я вважаю, що цей матч не зовсім вчасно , тому що нас очікують два важких поєдинки в Лізі чемпіонів . З огляду на те, що донецький Шахтар програв Шерифу, в цьому матчі для них буде дуже багато вирішуватися. У нас ситуація трохи краща, одне очко є одне очко.

Це буде емоційний матч. Не думаю, що в цьому поєдинку будуть показані всі найкращі якості і розкриті всі карти, адже рівно через тиждень або 10 днів нам грати в чемпіонаті України, де на кону буде стояти значно більше, ніж цей матч.

Але це трофей. Будь-президент клубу хоче підняти над головою цей трофей, і я не виключення. Хоча я і піднімав його багато разів, все одно хочеться в черговий раз порадіти зі своєю командою. Думаю, вболівальники теж дуже цього хочуть. Буде цікавий матч, який всі ми неймовірно чекаємо.

Відверто кажучи, матчі Динамо – Шахтар я чекаю з не меншим хвилюванням, ніж поєдинки з Бенфікою, Баварією і Барселоною", – прокоментував Ігор Суркіс в інтерв'ю телеканалу Футбол.