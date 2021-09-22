Суркіс: "Матчі з Шахтарем чекаю з не меншим хвилюванням, ніж з Барселоною і Баварією"

Шахтар - Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Напередодні матчу за Суперкубок України, в якому зустрінуться Динамо і Шахтар, про свої очікування від поєдинку розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.
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"Буде безкомпромісна боротьба. Я вважаю, що цей матч не зовсім вчасно, тому що нас очікують два важких поєдинки в Лізі чемпіонів. З огляду на те, що донецький Шахтар програв Шерифу, в цьому матчі для них буде дуже багато вирішуватися. У нас ситуація трохи краща, одне очко є одне очко.
Це буде емоційний матч. Не думаю, що в цьому поєдинку будуть показані всі найкращі якості і розкриті всі карти, адже рівно через тиждень або 10 днів нам грати в чемпіонаті України, де на кону буде стояти значно більше, ніж цей матч.
Але це трофей. Будь-президент клубу хоче підняти над головою цей трофей, і я не виключення. Хоча я і піднімав його багато разів, все одно хочеться в черговий раз порадіти зі своєю командою. Думаю, вболівальники теж дуже цього хочуть. Буде цікавий матч, який всі ми неймовірно чекаємо.
Відверто кажучи, матчі Динамо – Шахтар я чекаю з не меншим хвилюванням, ніж поєдинки з Бенфікою, Баварією і Барселоною", – прокоментував Ігор Суркіс в інтерв'ю телеканалу Футбол.
Нагадаємо, що онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамо відбудеться на нашому сайті. Початок – о 21:00.
Статистика виступів у Суперкубку України 2004 – 2020
Динамо Київ
9 перемог – 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020
5 поразок – 2005, 2008, 2014, 2015, 2017
Шахтар Донецьк
8 перемог – 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017
8 поразок – 2004, 2006, 2007, 2011, 2016, 2018, 2019, 2020
Ворскла Полтава
1 поразка – 2009
Таврія Сімферополь
1 поразка – 2010
Металург Донецьк
1 поразка – 2012
Чорноморець Одеса
1 поразка – 2013
Дивіться як зіграли Шахтар і Динамо у Суперкубку-2020