Шахтер – Динамо: букмекеры подсчитали, кто выиграет Суперкубок

В среду, 22 сентября, на НСК Олимпийский в Киеве состоится матч за Суперкубок Украины, в котором сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо пройдет на нашем сайте. Начало – в 21:00.
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Кто фаворит матча?
Шансы обеих команд завоевать престижный трофей примерно равны. На победу Шахтера в основное время выставлен коэффициент 2.70, а на выигрыш Динамо – 2.75. Вероятность ничьей по окончании 90 минут игрового времени составляет 3.15.
Сколько голов будет забито?
Букмекеры считают, что сегодня нас ожидает результативный матч. Вероятность того, что мы увидим 2 или 3 гола – 1.89.
Кто забьет гол?
Наиболее вероятными голеадорами сегодняшнего матча являются форвард "горняков" Лассина Траоре и вингер Динамо Виктор Цыганков.
- Лассина Траоре (Шахтер) – 2.55
- Виктор Цыганков (Динамо) – 2.55
- Манор Соломон (Шахтер) – 2.75
- Виталий Буяльский (Динамо) – 3.00
- Илья Шкурин (Динамо) – 3.20
- Фернандо (Шахтер) – 3.55
- Алан Патрик (Шахтер) – 3.75
- Беньямин Вербич (Динамо) – 4.00
- Педриньо (Шахтер) – 4.00
Счет в матче
Самым вероятным счетом в матче букмекеры называют 1:1 с коэффициентом 5.80. Таким образом большая вероятность, что мы увидим серию послематчевых пенальти.
Вариант минимальной победы со счетом 1:0 каждой из команд котируется – 8.30.
Добавим, что в прямая трансляция матча Динамо – Шахтер будет доступна на телеканале Футбол 1, а также на сервисе OLL.TV.
Смотрите как сыграли в Суперкубке-2020 Шахтер и Динамо