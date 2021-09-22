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Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
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Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
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ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
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Ювентус --
Челси --
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Шахтер – Динамо: букмекеры подсчитали, кто выиграет Суперкубок

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
22 сентября, 16:46
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Донецкая и киевская команды имеют примерно равные шансы на то, чтобы стать обладателем Суперкубка Украины 2021
Шахтер и Динамо сразятся за Суперкубок Украины
Шахтер и Динамо сразятся за Суперкубок Украины / Фото: официальный сайт УПЛ

В среду, 22 сентября, на НСК Олимпийский в Киеве состоится матч за Суперкубок Украины, в котором сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо пройдет на нашем сайте. Начало – в 21:00.

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Кто фаворит матча?

Шансы обеих команд завоевать престижный трофей примерно равны. На победу Шахтера в основное время выставлен коэффициент 2.70, а на выигрыш Динамо – 2.75. Вероятность ничьей по окончании 90 минут игрового времени составляет 3.15.

Сколько голов будет забито?

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Букмекеры считают, что сегодня нас ожидает результативный матч. Вероятность того, что мы увидим 2 или 3 гола – 1.89.

Кто забьет гол?

Наиболее вероятными голеадорами сегодняшнего матча являются форвард "горняков" Лассина Траоре и вингер Динамо Виктор Цыганков.

  • Лассина Траоре (Шахтер) – 2.55
  • Виктор Цыганков (Динамо) – 2.55
  • Манор Соломон (Шахтер) – 2.75
  • Виталий Буяльский (Динамо) – 3.00
  • Илья Шкурин (Динамо) – 3.20
  • Фернандо (Шахтер) – 3.55
  • Алан Патрик (Шахтер) – 3.75
  • Беньямин Вербич (Динамо) – 4.00
  • Педриньо (Шахтер) – 4.00
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Счет в матче

Самым вероятным счетом в матче букмекеры называют 1:1 с коэффициентом 5.80. Таким образом большая вероятность, что мы увидим серию послематчевых пенальти.

Вариант минимальной победы со счетом 1:0 каждой из команд котируется – 8.30.

Добавим, что в прямая трансляция матча Динамо – Шахтер будет доступна на телеканале Футбол 1, а также на сервисе OLL.TV.

Смотрите как сыграли в Суперкубке-2020 Шахтер и Динамо

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И
Г
О
1
Динамо
8
23:2
22
2
Шахтер
8
19:4
19
3
Десна
8
12:12
16
4
Днепр-1
8
13:8
16
5
Ворскла
8
15:7
15
6
Александрия
8
8:6
14
7
Заря
8
16:9
14
8
Верес
8
8:8
11
9
Рух
8
6:10
8
10
Колос
7
5:12
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Металлист 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Черноморец
8
9:21
5
15
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