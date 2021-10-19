19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Десна --
Александрия --
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Верес --
Мариуполь --
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Шахтер --
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Черноморец --
Львов --
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Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Суперволевая победа! Шахтер обыграл в Киеве Реал

Олег Люлька
19 октября, 15:07
В поединке юношеской Лиги чемпионов, дважды уступая в счете, 19-летние "горняки" все-таки одолели ровесников из мадридского Реала – 3:2

Шахтер U19 празднует победу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня Шахтер примет Реал в третьем туре Лиги чемпионов. Начало игры – в 22:00. Трансляция Шахтер – Реал онлайн доступна на нашем сайте.

Шахтер – Реал: где смотреть матч Лиги чемпионов

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А перед матчем основных команд Шахтера и Реала, который состоится на НСК "Олимпийский", в рамках юношеской ЛЧ на УТК имени Банникова в Киеве сыграли коллективы обоих клубов, сформированные из игроков до 19 лет.

Юноши Шахтера, возглавляемые Оскаром Ратулутрой, дважды уступали в счете, но в итоге добыли победу – 3:2.

Шахтер U-19 – Реал U-19 – 3:2
Голы: Глущенко, 32, Сигеев, 42, Гулько, 44 – Петер, 10, Марвел, 41

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Ранее в юношеской Лиге чемпионов Шахтер разгромил Шериф (5:0) и проиграл Интеру (0:1).

Отметим, что победитель группы напрямую выйдет в 1/8 финала юношеской ЛЧ, а команды, занявшие вторые места, ждут стыковые матчи.

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