Супервольова перемога! Шахтар обіграв у Києві Реал

Шахтар U19 святкує перемогу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні Шахтар прийматиме Реал у третьому турі Ліги чемпіонів. Початок гри – о 22:00. Трансляція Шахтар – Реал онлайн доступна на нашому сайті.

Шахтар – Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів

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А перед матчем основних команд Шахтаря і Реала, який відбудеться на НСК "Олімпійський", в рамках юнацької ЛЧ на НТК імені Віктора Баннікова у Києві зіграли колективи обох клубів, сформовані з гравців до 19 років.

Юнаки Шахтаря, очолювані Оскаром Ратулутрою, двічі поступалися в рахунку, але в підсумку здобули перемогу – 3:2.

Шахтар U-19 – Реал U-19 – 3:2

Голи: Глущенко, 32, Сігєєв, 42, Гулько, 44 – Петер, 10, Марвел, 41

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Раніше в юнацькій Лізі чемпіонів Шахтар розгромив Шериф (5:0) і програв Інтеру (0:1).

Відзначимо, що переможець групи відразу вийде в 1/8 фіналу юнацької ЛЧ, а на команди, що посядуть другі сходинки, чекають стикові матчі.