19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Супервольова перемога! Шахтар обіграв у Києві Реал

Олег Люлька
19 жовтня, 15:07
У поєдинку юнацької Ліги чемпіонів, двічі поступаючись у рахунку, 19-річні "гірники" все-таки здолали ровесників із мадридського Реала – 3:2

Шахтар U19 святкує перемогу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні Шахтар прийматиме Реал у третьому турі Ліги чемпіонів. Початок гри – о 22:00. Трансляція Шахтар – Реал онлайн доступна на нашому сайті.

Шахтар – Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів

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А перед матчем основних команд Шахтаря і Реала, який відбудеться на НСК "Олімпійський", в рамках юнацької ЛЧ на НТК імені Віктора Баннікова у Києві зіграли колективи обох клубів, сформовані з гравців до 19 років.

Юнаки Шахтаря, очолювані Оскаром Ратулутрою, двічі поступалися в рахунку, але в підсумку здобули перемогу – 3:2.

Шахтар U-19 – Реал U-19 – 3:2
Голи: Глущенко, 32, Сігєєв, 42, Гулько, 44 – Петер, 10, Марвел, 41

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Раніше в юнацькій Лізі чемпіонів Шахтар розгромив Шериф (5:0) і програв Інтеру (0:1).

Відзначимо, що переможець групи відразу вийде в 1/8 фіналу юнацької ЛЧ, а на команди, що посядуть другі сходинки, чекають стикові матчі.

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