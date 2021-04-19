Суперлига разрушит европейский футбол: что ждет Украину и другие мелкие страны

Как создание Суперлиги повлияет на небогатые клубы. Закрытая лига исключит возможность скромных команд сыграть с грандами и нивелирует важность победы в национальном чемпионате

С созданием футбольной Суперлиги европейский футбол больше не будет прежним. Скромные клубы не смогут преподнести сюрпризы в матчах против грандов. Это было минимизировано с рождением Лиги чемпионов, а появление Суперлиги полностью похоронит эту концепцию. Такой вывод можно сделать из критической статьи, опубликованной на авторитетном сайте Marca.

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Нам останется только ностальгировать по поединкам Шахтера против Реала, или Динамо с Барселоной. Возможность увидеть Мбаппе, Месси, Роналду, Неймара в Украине, Швейцарии, Австрии, Болгарии или на Кипре сводится к минимуму. И это касается большинства из 55 федераций, входящих в состав УЕФА.

Двукратные победители Кубка/Лиги чемпионов Бенфика и Порту не вошли в число основателей турнира. Они будут наблюдать за Суперлигой со стороны и ждать приглашения, как это делается в баскетбольной Евролиге. Это трагедия для такой важной для европейского футбола страны, как Португалия. А для команд уровня Спортинга европейская элита становится еще дальше.

Аякс четырежды становился сильнейшей командой Европы. Вполне вероятно, что амстердамцы будут частым гостем Суперлиги. Но они не вошли в пул основателей. Нидерландский футбол потерял позиции в Европе, поэтому в Суперлиге точно не будет одновременно места для Аякса и других победителей Кубка/Лиги чемпионов ПСВ и Фейеноорда.

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Такая же участь постигнет и Селтик. Их победа в Кубке чемпионов в 1967 году уйдет еще глубже в историю. Шотландским клубам придется хорошенько постараться, чтобы получить одно из пяти оставшихся мест.

Это уже не говоря о странах Восточной и Центральной Европы. Денежные мешки, вроде российского Зенита, еще могут получить приглашение в Суперлигу. Но другие команды из Чехии, Турции, Греции, Сербии, Румынии, в том числе бывшие победители Кубка чемпионов Стяуа и Црвена Звезда, будут наблюдать за Суперлигой только по телевизору. Или вы думаете, что Барселона и Реал пригласят к себе в компанию Шахтер и Динамо?

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Для наших грандов и таких команд Севилья, Рома, Наполи, Лацио, Лейпциг игра в Лиге чемпионов была целью... А что будет дальше? Теперь право сыграть с сильнейшими командами Европы не будет зависеть от твоего выступления во внутреннем чемпионате.