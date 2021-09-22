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Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
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Десна --
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Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
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Манчестер Сити --
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Лейпциг --
Брюгге --
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Ливерпуль --
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Суперкубок Украины: сюрпризы в составах Шахтера и Динамо

Сергей Шаховец
22 сентября, 20:17
Главные тренеры команд определились, кто выйдет с первых минут на поле НСК Олимпийский

Матч за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня в 21:00 донецкий Шахтер и киевское Динамо поборются за Суперкубок Украины. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо пройдет на нашем сайте.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу с первых минут выпустит форварда Владислава Супрягу, а место в воротах займет Денис Бойко. Основной вратарь киевлян – Георгий Бущан начнет матч со скамейки запасных.

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Роберто Де Дзерби остановил свой выбор на проверенных футболистов, выставив самый боевой на сегодня состав.

Шахтер: Пятов, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Майкон, Марлос, Педриньо, Траоре

В запасе: Шевченко, Конопля, Витао, Корниенко, Кривцов, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Сикан

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Динамо: Бойко, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Цыганков, Де Пена Супряга

В запасе: Бущан, Шабанов, Шепелев, Тымчик, Караваев, Гармаш, Андриевский, Вербич, Витиньо

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