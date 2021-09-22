22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Суперкубок України: сюрпризи у складах Шахтаря і Динамо

Сергій Шаховець
22 вересня, 20:17
Головні тренери команд визначилися, хто вийде з перших хвилин на поле НСК Олімпійський

Матч за Суперкубок України "Шахтар" - "Динамо" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні о 21:00 донецький Шахтар і київське Динамо поборються за Суперкубок України. Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Динамо відбудеться на нашому сайті.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу з перших хвилин випустить форварда Владислава Супрягу, а місце у воротах займе Денис Бойко. Основний воротар киян – Георгій Бущан розпочне матч з лави запасних.

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Роберто Де Дзербі зупинив свій вибір на перевірених футболістах, виставивши найбільш бойовий на сьогодні склад.

Шахтар: Пятов, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Алан Патрік, Майкон, Марлос, Педріньо, Траоре

У запасі: Шевченко, Конопля, Вітао, Корнієнко, Кривцов, Маркос Антоніо, Тете, Соломон, Сікан

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Динамо: Бойко, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Циганков, Де Пена, Супряга

У запасі: Бущан, Шабанов, Шепелєв, Тимчик, Караваєв, Гармаш, Андрієвський, Вербич, Вітіньо

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