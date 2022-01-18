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Судья расплакался после того, как убил Милан

Любомир Луканюк
18 января, 16:46
Арбитр остановил голевую атаку хозяев поля и не засчитал взятие ворот. Это дорого стоило Милану

Игроки Милана доказываю судье, что он ошибся / Фото: Getty Images

В чемпионате Италии дома Милан неожиданно проиграл Специи. Судьбу встречи решила ошибка арбитра Марко Серры.

Незадолго до конца игры 39-летний судья лишил миланский клуб гола несвоевременной остановкой матча. Серра свистнул прямо перед ударом полузащитника Жуниора Мессиаса, чтобы зафиксировать фол и назначить штрафной в пользу хозяев поля.

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При этом после нарушения мяч остался у игроков Милана, а удар Мессиаса завершился взятием ворот. Из-за свистка рефери гол не был засчитан.

Серра тут же понял, что допустил ошибку, и извинился перед игроками Милана на поле, сообщает Евроспорт.

А после финального свистка арбитр расплакался. Утешать его даже пришел лидер Милана Златан Ибрагимович.

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Напомним, что 15 января с поста главного тренера Дженоа был уволен Андрей Шевченко. Украинский специалист продержался во главе клуба Серии А немногим более двух месяцев.