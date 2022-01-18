Суддя розплакався після того, як убив Мілан

Гравці Мілана доказують судді, що він помилився / Фото: Getty Images

У чемпіонаті Італії вдома Мілан несподівано програв Спеції. Долю зустрічі вирішила помилка арбітра Марко Серри.

Незадовго до кінця гри 39-річний суддя позбавив міланський клуб голу несвоєчасною зупинкою матчу. Серра свиснув прямо перед ударом півзахисника Жуніора Месіаса, щоб зафіксувати фол та призначити штрафний на користь господарів поля.

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Після порушення м'яч залишився у гравців Мілана, а удар Мессіаса завершився взяттям воріт. Через свисток рефері гол не було зараховано.

Серра у ту ж мить зрозумів, що припустився помилки, і вибачився перед гравцями Мілана на полі, повідомляє Євроспорт.

А після фінального свистка арбітр розплакався. Втішати його навіть прийшов лідер Мілана Златан Ібрагімович.

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Нагадаємо, що 15 січня з посади головного тренера Дженоа був звільнений Андрій Шевченко. Український фахівець протримався на чолі клубу Серії А трохи більше двох місяців.