"Стыдно за таких футболистов сборной!" Яремчук и Миколенко оскандалились из-за фото с Бастой

На отдыхе в Турции игроки украинской национальной команды сделали снимок с российским рэпером, который поддержал агрессию РФ в отношении Украины и оккупацию Крыма

Яремчук и Миколенко с Бастой / Фото: Instagram

Футболисты сборной Украины Виталий Миколенко и Роман Яремчук оскандалились, на отдыхе в Турции сделав совместное фото с российским рэпером Бастой, который в свое время поддержал российскую агрессию и незаконную оккупацию Крымского полуострова.

Фото с рэпером, который недавно гастролировал в Украине после снятия с него запрета на въезд, опубликовал у себя в сториз Миколенко.

На этот снимок, среди прочих, гневно отреагировал активист Сергей Стерненко.

"Стыдно за таких футболистов сборной, – написал Стерненко у себя в Facebook. – Миколенко и Яремчук выложили фото с Вакуленко "Бастой", который отличился гастролями в оккупированном Крыму, участием в пропагандистских мероприятиях в поддержку его оккупации и нападением его охраны в Киеве за вопрос украинца о Крыме. Может Яремчук и Миколенко не в курсе, что на страну, за которую они выступают, напала россия и постоянно убивает украинцев? Ну спасибо, что хоть с российскими солдатами не фотографируются пока"

Виталий Миколенко и Роман Яремчук / Фото: Reuters

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Напомним, перед Евро скандал вызвал плейлист сборной Украины, в котором, в частности, оказался запрещенный россиянин Моргенштерн.

Правда, позже плейлист был почищен от российских песен.