Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Скандального Моргенштерна удалили из плейлиста сборной Украины на Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
8 июня, 19:20
Копировать ссылку
Футболисты сборной Украины больше не будут слушать перед матчами российских исполнителей. Из официального плейлиста сборной на Евро-2020 удалили все скандальные песни
В плейлисте сборной Украины не осталось российских песен
В плейлисте сборной Украины не осталось российских песен / Фото: Instagram, УАФ

После скандала с плейлистом сборной Украины для Евро-2020, где присутствовали Моргенштерн и другие российские исполнители, список композиций наших футболистов быстро почистили.

Читайте также: Вообще не интересует! Шева – о реакции России на форму сборной Украины

Из него удалили все композиции, оставив только официальный гимн Евор-2020 в исполнении Мартина Гаррикса. В том числе пропали из списка российские песни Моргенштерн – Дуло, Dead Blonde – Мальчик на девятке и 10AGE – Нет интереса.

В тренде

Интересно, что изначально в плейлисте сборной Украины было 15 треков, 9 из которых российские: кроме вышеперечисленных, это Моргенштерн – Show и Новая волна, NLO – Не грусти, The Hatters/Dzharakhov – Я делаю шаг, Slava Marlow – Кому это надо и Soda Luv/SQWOZ BAB – Казантип. Украинский трек был представлен только один: Тінь Сонця – Їхали козаки (но в Spotify он неактивен).

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Покер - это спорт!
Покер
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять