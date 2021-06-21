Стрим Россия – Дания. Обсуждаем матч чемпионата Европы вместе

Два последних поединка в группе В начинаются в 22:00 понедельника по киевскому времени. В Санкт-Петербурге также играют сборные Финляндии и Бельгии

Россия - Дания

В квартете В интрига сохраняется до последнего тура: все четыре команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. Мы ведем онлайн матча Евро Россия – Дания. Стартовый свисток в Копенгагене на стадионе "Паркен" прозвучит в 22:00, а номинальными хозяевами считаются подопечные Станислава Черчесова.

Мы проведем стрим матча Россия – Дания в нашем Youtube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков.

Узнайте, где и когда смотреть матч Россия – Дания.

Многое в этой когорте может зависеть и от разницы забитых и пропущенных мячей. Если Бельгия не расслабится и добудет третью победу подряд, над финнами, а датчане справятся с россиянами, то три команды наберут по три очка.

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Сборная Украины же свои проблемы решает с Австрией в столице Румынии с 19:00. На нашем сайте – онлайн Украина – Австрия.

Смотрите турнирные таблицы всех групп Евро-2020. Финиширует групповой этап в среду, 23 июня, когда по два поединка пройдет в квартетах E и F.

Вашему вниманию – сюжет нашего корреспондента из столицы Румынии: