Стрим Россия – Дания. Обсуждаем матч чемпионата Европы вместе

Россия - Дания
В квартете В интрига сохраняется до последнего тура: все четыре команды сохраняют шансы на выход в плей-офф. Мы ведем онлайн матча Евро Россия – Дания. Стартовый свисток в Копенгагене на стадионе "Паркен" прозвучит в 22:00, а номинальными хозяевами считаются подопечные Станислава Черчесова.
Мы проведем стрим матча Россия – Дания в нашем Youtube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков.
Узнайте, где и когда смотреть матч Россия – Дания.
Многое в этой когорте может зависеть и от разницы забитых и пропущенных мячей. Если Бельгия не расслабится и добудет третью победу подряд, над финнами, а датчане справятся с россиянами, то три команды наберут по три очка.
Сборная Украины же свои проблемы решает с Австрией в столице Румынии с 19:00. На нашем сайте – онлайн Украина – Австрия.
Смотрите турнирные таблицы всех групп Евро-2020. Финиширует групповой этап в среду, 23 июня, когда по два поединка пройдет в квартетах E и F.
Вашему вниманию – сюжет нашего корреспондента из столицы Румынии:
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