Стрим матча Украина – Северная Македония. Смотрим матч Евро-2020 вместе

Сборная Украины проведет второй матч на Евро-2020. Сегодня нашим соперником будет главный аутсайдер чемпионата Европы Северная Македония, но расслабляется подопечным Андрея Шевченко рано

Второй матч на Евро-2020 Украина проведет против Северной Македонии

В четверг, 17 июня, во втором туре Евро-2020 сборная Украины в Бухаресте на Национальном стадионе встретится с командой Северной Македонии. Матч начнется в 16:00, а на нашем сайте пройдет онлайн Украина – Северная Македония.

Кроме этого, мы проведем стрим матча Украина – Северная Македония в нашем Youtube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков.

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Украина уже дважды обыгрывала Северную Македонию, еще по разу была зафиксирована победа македонцев и ничья. Самый памятный поединок прошел в 2004 году, когда нынешнему главному тренеру сине-желтых Андрею Шевченко выбили два зуба. Сегодня Шева точно захочет отомстить!

Аналитики FAVBET видят Украину фаворитом матча: коэффициент на победу команды Андрея Шевченко 1.71, на ничью – 3.75, на победу Северной Македонии – 5.60. Самым же вероятным счетом является победа Украины 1:0 (5.60).

Ранее мы приводили прогноз погоды во время матча Украина – Северная Македония. Украина на третьем Евро подряд может попасть под ливень. Два предыдущих случая завершились для нашей команді поражениями. Шева надеется, что в этот раз игру не придется останавливать.