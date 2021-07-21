Стрельбой по болельщикам завершился праздник в США после финала НБА

В ночь на 21 июля Милуоки Бакс выиграли финал НБА у Финикс Санз, а фанаты баскетбола устроили гуляния в честь титула Оленей

Праздник в Милуоки закончился стрельбой / Фото: Reuters

Праздник в центре Милуоки по случаю чемпионства Бакс в НБА завершился стрельбой, в результате которой пострадали три человека. Напомним, что в ночь на 21 июля впервые за 50 лет "олени" стали чемпионами НБА. Милуоки Бакс дома победил Финикс Санз со счетом 105:98 в шестом матче финала и завершил серию – 4:2.

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Фото Reuters

Как сообщает ESPN со ссылкой на местную полицию, стрельба произошла после полуночи недалеко от реки и местной арены, на которой проходил заключительный матч финала НБА с Финиксом. Там собрались около 65 000 человек, устроивших вечеринку на улице.

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Фото Reuters

Вооруженное столкновение произошло в районе, где расположено множество баров и кафе. Известно, что все трое пострадавших получили ранения, не угрожающие жизни. По горячим следам полиция задержала несколько человек.

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