Старые знакомые: соперники Шахтера по группе Лиги чемпионов

Шахтер узнал соперников по группе Лиги чемпионов / Фото: AFP
Клубный рейтинг позволил Шахтеру жеребится из третьей корзины. В первой же были победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы ТОП-6 лиг. Мы проводили онлайн трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.
Шахтер попал в группу D:
- Интер
- Реал
- Шахтер
- Шериф
Интересно, что с Интером и Реалом "горняки" встречались в прошлом сезоне и тогда дважды обыграли испанский клуб, а итальянцам не проигрывали. А Шериф тренирует украинец Юрий Вернидуб.
Напомним, что, согласно регламенту жеребьевки, в одной группе не могли оказаться команды из одной страны, а также УЕФА продолжает разводить по разным группам команды из Украины и России.
Матчи группового этапа пройдут в следующие даты. Точное расписание появится немного позже:
- Тур 1: 14/15 сентября
- Тур 2: 28/29 сентября
- Тур 3: 19/20 октября
- Тур 4: 2/3 ноября
- Тур 5: 23/24 ноября
- Тур 6: 7/8 декабря
Напомним, Шахтер пробился в групповой этап чрез квалификационные матчи. Сначала "горняки" одолели бельгийский Генк, а затем оказались сильнее французского Монако.