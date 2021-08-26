Старые знакомые: соперники Шахтера по группе Лиги чемпионов

Шахтер узнал соперников по группе Лиги чемпионов / Фото: AFP

Клубный рейтинг позволил Шахтеру жеребится из третьей корзины. В первой же были победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы ТОП-6 лиг. Мы проводили онлайн трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.

Шахтер попал в группу D:

Интер

Реал

Шахтер

Шериф

Интересно, что с Интером и Реалом "горняки" встречались в прошлом сезоне и тогда дважды обыграли испанский клуб, а итальянцам не проигрывали. А Шериф тренирует украинец Юрий Вернидуб.

Реклама

Напомним, что, согласно регламенту жеребьевки, в одной группе не могли оказаться команды из одной страны, а также УЕФА продолжает разводить по разным группам команды из Украины и России.

Матчи группового этапа пройдут в следующие даты. Точное расписание появится немного позже:

Тур 1: 14/15 сентября

Тур 2: 28/29 сентября

Тур 3: 19/20 октября

Тур 4: 2/3 ноября

Тур 5: 23/24 ноября

Тур 6: 7/8 декабря

Напомним, Шахтер пробился в групповой этап чрез квалификационные матчи. Сначала "горняки" одолели бельгийский Генк, а затем оказались сильнее французского Монако.