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Старі знайомі: суперники Шахтаря по групі Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша
26 серпня, 20:14
Донецький Шахтар дізнався суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів. Матчі групового етапу стартують в середині вересня

Шахтар дізнався суперників по групі Ліги чемпіонів / Фото: AFP

Клубний рейтинг дозволив Шахтареві жеребитися з третього кошика. У першій же були переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони ТОП-6 ліг. Ми проводили онлайн трансляцію жеребкування Ліги чемпіонів.

Шахтар потрапив в групу D:

  • Інтер
  • Реал
  • Шахтар
  • Шериф

Цікаво, що з Інтером і Реалом "гірники" зустрічалися в минулому сезоні і тоді двічі обіграли іспанський клуб, а італійцям не програвали. А Шериф тренує українець Юрій Вернидуб.

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    Нагадаємо, що, згідно з регламентом жеребкування, в одній групі не могли опинитися команди з однієї країни, а також УЄФА продовжує розводити по різних групах команди з України та Росії.

    Матчі групового етапу пройдуть в наступні дати. Точний розклад з'явиться трохи пізніше:

    • Тур 1: 14/15 вересня
    • Тур 2: 28/29 вересня
    • Тур 3: 19/20 жовтня
    • Тур 4: 2/3 листопада
    • Тур 5: 23/24 листопада
    • Тур 6: 7/8 грудня

    Нагадаємо, Шахтар пробився в груповий етап через кваліфікаційні матчі. Спочатку "гірники" здолали бельгійський Генк, а потім виявилися сильнішими за французький Монако.

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