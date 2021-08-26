Старі знайомі: суперники Шахтаря по групі Ліги чемпіонів

Шахтар дізнався суперників по групі Ліги чемпіонів / Фото: AFP
Клубний рейтинг дозволив Шахтареві жеребитися з третього кошика. У першій же були переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони ТОП-6 ліг. Ми проводили онлайн трансляцію жеребкування Ліги чемпіонів.
Шахтар потрапив в групу D:
- Інтер
- Реал
- Шахтар
- Шериф
Цікаво, що з Інтером і Реалом "гірники" зустрічалися в минулому сезоні і тоді двічі обіграли іспанський клуб, а італійцям не програвали. А Шериф тренує українець Юрій Вернидуб.
Нагадаємо, що, згідно з регламентом жеребкування, в одній групі не могли опинитися команди з однієї країни, а також УЄФА продовжує розводити по різних групах команди з України та Росії.
Матчі групового етапу пройдуть в наступні дати. Точний розклад з'явиться трохи пізніше:
- Тур 1: 14/15 вересня
- Тур 2: 28/29 вересня
- Тур 3: 19/20 жовтня
- Тур 4: 2/3 листопада
- Тур 5: 23/24 листопада
- Тур 6: 7/8 грудня
Нагадаємо, Шахтар пробився в груповий етап через кваліфікаційні матчі. Спочатку "гірники" здолали бельгійський Генк, а потім виявилися сильнішими за французький Монако.