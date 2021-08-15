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Стало известно, почему Мирча Луческу не летал на игру с Интером

Сергей Шаховец
15 августа, 15:36
Главному тренеру киевского Динамо вновь пришлось лечь в больницу. Стали известны подробности ухудшения здоровья румына

Тренер Динамо Мирча Луческу / Фото: as.ro

В субботу, 14 августа, киевское Динамо провело спарринг против миланского Интера, которому разгромно проиграло со счетом 0:3. На тренерском мостике киевлян вновь отсутствовал Мирча Луческу. Как сообщает Meta-ratings.com.ua, главный тренер "бело-синих" по прежнему испытывает проблемы со здоровьем и ему понадобилась помощь врачей.

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За день до матча с Интером Мистер чувствовал себя хорошо и собирался к вылету в Италию. Но буквально перед вылетом у румынского специалиста резко поднялась температура и его вылет в Милан пришлось отменить. Оперативное вмешательство врачей помогло стабилизировать состояние Мирчи Луческу.

На данный момент самочувствие тренера киевлян намного улучшилось, но врачи все равно не рекомендуют ему приступать к работе. Скорее всего, главный тренер чемпионов Украины пропустит ближайшие матчи Динамо.

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Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее сообщалось, что стало причиной ухудшения здоровья 76-летнего наставника киевлян Мирчи Луческу накануне спарринга против Фенербахче. Это была киста в волосяной луковице. Именно она была причиной повышенной температуры у 76-летнего Луческу.

Мирча Луческу / Фото: Reuters

Добавим, что после прилета из Италии киевляне начали подготовку к поединку четвертого тура УПЛ против Ингульца, который пройдет на стадионе Динамо 18 августа.

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