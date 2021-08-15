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"Подумал, что закончу футбольную жизнь" – как новичок Шахтера едва не попрощался с мечтой

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
15 августа, 09:00
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Педриньо мог закончить карьеру после неудачных выступлений в Витории и Сан-Паулу
Педриньо рад, что оказался в Шахтере
Педриньо рад, что оказался в Шахтере / Фото: Getty Images

В пятницу Шахтер успешно сыграл матч 4 тура УПЛ против Металлиста-1925. Команда Роберто Де Дзерби добыла победу, забив два гола после перерыва.

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Участие в матче не принял новичок команды Педриньо, который травмировался в поединке с Генком. Новичок "горняков" рассказал в программе "Другой взгляд" в приложении "Shakhtar Club" о начале своей футбольной карьеры, выступлениях за Коринтианс и переходе в Бенфику.

- Ты воспитывался в Витории, после чего 7 лет играл в Коринтиансе. Что для тебя означает этот клуб?

- Да значит всё. Витория также была очень важна для меня, потому что это действительно был первый клуб. Когда я уехал из дома, это было сложно – расстаться, проводить достаточно долгое время без своей семьи. Поэтому для меня это было действительно очень больно – покинуть своих родителей.

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Я тогда сказал им, что я вернусь и дам вам лучшие условия для жизни. А потом появился Коринтианс в моей жизни, который, в принципе, мне дал все то, чего я всегда хотел в жизни. Человек, которым я являюсь сегодня – это благодаря Коринтиансу.

Я действительно там стал профессиональным игроком, поэтому я сейчас говорю, что очень благодарен. Это были лучшие семь лет в моей жизни, потому что там я действительно научился и понял что такое играть в футбол.

Я раньше думал, что играть в мяч – это просто там пинать его туда-сюда, а нет! В том клубе я действительно стал большим игроком. Сегодня я подготовлен и могу сказать что я вырос как футболист.

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- Педриньо, ты рассказывал, что у тебя был сложный период и ты даже хотел закончить с футболом. Кто тебе помог пережить это время?

- Да, действительно, меня отчислили из Витории. Я перешел в Сан-Паулу, отчислили меня и оттуда. И тогда я подумал, что наверное закончу футбольную жизнь. Все было очень сложно, но, слава Богу, тогда меня окружали мои родные – папа, мама, сестра, мой агент. Они меня поддержали.

Мама, я помню, мне тогда сказала: "Сынок, это не только твоя мечта, это и наша мечта, поэтому, пожалуйста, не сдавайся". И тогда я подумал: "Я никогда больше не сдамся". Я знаю, что это не только для меня, это и для моей семьи. Я очень благодарен всем-всем тем, которые меня поддержали. Большое им спасибо, правда.

Педриньо перешел из Бенфики в Шахтер. Фото: slbenfica.pt
Педриньо перешел из Бенфики в Шахтер. Фото: slbenfica.pt

- За Бенфику ты отыграл 31 матч. Как ты сам оцениваешь свое выступление в этой команде?

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- Я всегда беру такие периоды как определенный урок. Честно говоря, да, это была 31 игра, но не стоит забывать, что я проводил неполные матчи. Но я всегда стараюсь вспоминать очень положительно, я очень счастлив, что я играл за Бенфику.

Это великая команда, с великолепной структурой. Но, конечно же, с того момента как я побыл там и уже ушел, я могу их только благодарить за все то, что они мне дали. Но все-таки я приехал сюда для того, чтобы пережить что-то лучшее, чтобы больше играть здесь, иметь больше игрового времени и помогать Шахтеру наилучшим образом.

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9
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4
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9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Днепр-1
4
8:5
7
6
Александрия
3
3:2
6
7
Металлист 1925
4
5:6
6
8
Заря
4
7:5
4
9
Колос
2
1:0
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
3
3:5
3
12
Верес
4
2:7
2
13
Мариуполь
3
3:5
1
14
Львов
3
2:8
1
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0
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
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