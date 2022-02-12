12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед 1
Саутгемптон 1
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 67’
Челси 1
Палмейрас 1
12 февраля 45+2’
Наполи 1
Интер 0
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Стало известно, когда Россию лишат золота Олимпиады

Максим Мельник
12 февраля, 18:44
Судебное решение по российскому допинг-скандалу на Олимпиаде-2022 в Пекине должны объявить 14 февраля

Валиева уже в 15 лет испортила себе карьеру / Фото: Reuters

Решение по делу 15-летней российской допинг-грешницы Камилы Валиевой, которую напичкали запрещенными препаратами на родине, ожидалось уже 12 февраля.

Но сроки сместились. Заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда Лозанны по делу фигуристки РОК Валиевой пройдет в Пекине 13 февраля.

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Эту информацию подтвердил суд, уточнив, что заседание начнется в 14:30 по киевскому времени. Ожидается, что 14 февраля всем заинтересованным сторонам сообщат о решении по данному делу.

Допинг-грешница Камила Валиева / Фото: Reuters

Напомним, Валиева помогла команде РОК завоевать золото в командных соревнованиях в фигурном катании, а спустя несколько дней грянула бомба – ее допинг-проба оказалась положительной.

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НА ЧЕМ ПОГОРЕЛА ВАЛИЕВА

Препарат триметазидин, иногда называемый ТМЗ, был добавлен в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2014 году. Он помогает спортсменам работать с более высокой частотой сердечных сокращений в течение более длительного периода времени.

Камила Валиева погорела на допинге / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Допинг-проба была взята не в Пекине, а еще в декабре на чемпионате России, но ее результаты всплыли только сейчас. Российская национальная антидопинговая организация РУСАДА допустила Валиеву к соревнованиям, но это решение оспорили Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

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России грозит лишение золота Пекина-2022, Валиевой – дисквалификация, а ее окружению – тюрьма.

Камила Валиева / Фото: Getty Images

Напомним, в наказание за предыдущие махинации с допингом россияне на Олимпиаде в Пекине выступают без флага, гимна и без названия своей страны – под аббревиатурой РОК (Российский олимпийский комитет).