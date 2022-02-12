Стало відомо, коли Росію позбавлять золота Олімпіади

Валієва уже в 15 років зіпсувала собі кар'єру / Фото: Reuters

Рішення у справі 15-річної російської допінг-грішниці Каміли Валієвої, яку нагодували забороненими препаратами на батьківщині, очікувалося вже 12 лютого.

Але строки змістилися. Засідання виїзної панелі Спортивного арбітражного суду Лозанни у справі фігуристки РОК Валієвої відбудеться у Пекіні 13 лютого.

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Цю інформацію підтвердив суд, уточнивши, що засідання розпочнеться о 14.30 за київським часом. Очікується, що 14 лютого всім зацікавленим сторонам повідомлять про рішення у цій справі.

Допінг-грішниця Каміла Валієва / Фото: Reuters

Нагадаємо, Валієва допомогла команді РОК вибороти золото у командних змаганнях у фігурному катанні, а за кілька днів вибухнула бомба – її допінг-проба виявилася позитивною.

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НА ЧОМУ ПОГОРІЛА ВАЛІЄВА

Препарат триметазидин, який ще називають ТМЗ, був доданий до списку заборонених Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) у 2014 році. Він допомагає спортсменам працювати з більш високою частотою серцевих скорочень протягом тривалого періоду часу.

Каміла Валієва погоріла на допінгу / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Допінг-проба була взята не в Пекіні, а ще у грудні на чемпіонаті Росії, але її результати спливли лише зараз. Російська національна антидопінгова організація РУСАДА допустила Валієву до змагань, але це рішення оскаржили Міжнародний олімпійський комітет (МОК) та Всесвітна антидопінгова агенція (WADA).

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Росії загрожує позбавлення золота Пекіна-2022, Валієвій – дискваліфікація, а її оточенню – в'язниця.

Каміла Валієва / Фото: Getty Images

Нагадаємо, за попередні махінації з допінгом росіяни на Олімпіаді-2022 в Пекіні виступають без прапора, гімну і без назви своєї країни – під абревіатурою РОК (Російський олімпійський комітет).