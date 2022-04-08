Стала известна дата матча-реванша Усик – Джошуа

Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

В прошлом году украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории. Крымчанин одолел Энтони Джошуа в Лондоне.

Спортсмены организуют бой-реванш, который пришлось отложить из-за войны России против Украины. В непростое для страны время Александр вернулся на родину, где вступил в ряды теробороны Киев.

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Впрочем, в конце мая Усик покинул Украину и таки начал подготовку к поединку. Ожидалось, что встреча против Джошуа пройдет в июне, однако, согласно информации Дэна Рафаэля, поединок пройдет 23 июля.

"Поединок-реванш между абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и бывшим двукратным обладателем чемпионского титула Энтони Джошуа, который планировался на 25 июня, вероятно, не состоится. Вместо этого поединок запланирован на 23 июля".

Отметим, что матч-реванш Усик – Джошуа может пройти в Саудовской Аравии. Об этом заявил промоутер украинца Александр Красюк.