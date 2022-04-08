Стала відома дата матчу-реваншу Усик – Джошуа

Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

Минулого року український боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій ваговій категорії. Кримчанин здолав Ентоні Джошуа у Лондоні.

Спортсмени організують бій-реванш, який довелося відкласти через війну Росії проти України. У непростий для країни час Олександр повернувся на батьківщину, де вступив до лав тероборони Київ.

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Втім, наприкінці травня Вусик залишив Україну і таки розпочав підготовку до поєдинку. Очікувалося, що зустріч проти Джошуа пройде у червні, проте, за інформацією Дена Рафаеля, поєдинок відбудеться 23 липня.

"Поєдинок-реванш між абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усіком і колишнім дворазовим володарем чемпіонського титулу Ентоні Джошуа, який планувався на 25 червня, ймовірно, не відбудеться. Натомість поєдинок запланований на 23 липня" .

Відмітимо, що матч-реванш Усік – Джошуа може пройти в Саудівській Аравії Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.