Стадион Гагарина будет жить! В Чернигове сыграли матч на руинах

На разрушенном стадионе имени Гагарина сыграли матч / Фото: Коллаж: Сегодня

Черниговский стадион имени Гагарина начинает оживать после оккупации российскими войсками.Ужасные разрушения, нанесенные арене, привели футбольное поле в непригодность. Тут свои домашние матчи проводила черниговская Десна, которая выступает в Украинской премьер-лиге.

Воспитанник Десны Андрей Ярмоленко играл в Боруссии и это сыграло свою роль / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

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Недавно стало известно, что восстановить украинскую арену помогут немецкие партнеры, в частности футбольный клуб Боруссия Дортмунд, за которую выступал воспитанник Десны Андрей Ярмоленко.

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А пока руины и завалы стадиона разбирают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, местные жители и активисты. Уже убрали полностью опасные предметы с самого поля, и продолжают приводить в порядок разрушенные трибуны.

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Один из очередных дней (16 апреля) уборки завершился дружеской встречей юных футболистов на безопасной части газона. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Всеукраинский профессиональный союз "Футбол Украины". Судить поединок взялся сам директор стадиона Андрей Волков. Эта встреча завершилась победой команды "Солнышко" со счетом 2:0.

Экс-клубы Андрея Ярмоленка Димано и Боруссия Дортмунд проведут товарищеский поединок в рамках благотворительного турне киевлян по Европе. Вход на матч для украинцев будет бесплатным.